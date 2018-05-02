Австралійські кенгуру нападають на туристів, бо ті годують їх шкідливою їжею (відео)

У гонитві за фото із кенгуру туристи підманюють тварин морквою, яблуками, бананами та навіть фаст-фудом.

Австралійські кенгуру нападають на туристів, бо ті годують їх шкідливою їжею.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Відвідувачів популярного парку неподалік Сіднея закликають не годувати сумчастих нездоровою для них їжею. У гонитві за фото із кенгуру туристи підманюють тварин морквою, яблуками, бананами та навіть фаст-фудом.

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Як наслідок, кенгуру не лише призвичаюються до неприродного раціону, а й стають агресивними.

Як повідомляв УНІАН, у зоопарку Таронга австралійського міста Сіднея на світ з'явилося дитинча рідкісного деревного кенгуру виду Гудфеллоу.