Австралійські кенгуру нападають на туристів, бо ті годують їх шкідливою їжею (відео)
18:49, 02 травня 2018Новини туризму
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У гонитві за фото із кенгуру туристи підманюють тварин морквою, яблуками, бананами та навіть фаст-фудом.
Австралійські кенгуру нападають на туристів, бо ті годують їх шкідливою їжею.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Відвідувачів популярного парку неподалік Сіднея закликають не годувати сумчастих нездоровою для них їжею. У гонитві за фото із кенгуру туристи підманюють тварин морквою, яблуками, бананами та навіть фаст-фудом.
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Як наслідок, кенгуру не лише призвичаюються до неприродного раціону, а й стають агресивними.
Як повідомляв УНІАН, у зоопарку Таронга австралійського міста Сіднея на світ з'явилося дитинча рідкісного деревного кенгуру виду Гудфеллоу.
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