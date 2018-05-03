Зі Львова наступного року літатимуть рейси до США
Наступного року авіакомпанія МАУ здійснюватиме зі Львова трансатлантичні перевезення. Про це заявила директорка аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького Тетяна Романовська під час відкриття рейсу Львів-Лондон.
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Як передає Львівський портал, вона зазначила, що на черзі - Чикаго або Торонто. "Ми справді активно працюємо над трансатлантичним напрямком. Як із МАУ, так і з закордонними авіакомпаніями. І якщо іноземці планують відразу відкривати щоденні рейси, то наші могли б відкрити 2-3 рейси в тиждень. Тому більш реалістично, що саме український перевізник полетить першим. І ми є в їхніх планах. Думаю, що наступного рому ми дочекаємося Нью-Йорка, або Чикаго, або Торонто", – зазначила Романовська.
"Дуже важливо поєднати Львів з трьома основними фондовими столицями світу: Лондоном, Нью-Йорком та Токіо. Сьогодні перший крок вже зроблено", - заявив т.в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА Роман Кокотайло.
Як повідомляв УНІАН, раніше МАУ запустила прямий рейс до Індії і назвала вартість найдешевшого квитка.