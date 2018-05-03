Зі Львова наступного року літатимуть рейси до США

"Дуже важливо поєднати Львів з трьома основними фондовими столицями світу: Лондоном, Нью-Йорком та Токіо", - заявив чиновник.

Наступного року авіакомпанія МАУ здійснюватиме зі Львова трансатлантичні перевезення. Про це заявила директорка аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького Тетяна Романовська під час відкриття рейсу Львів-Лондон.

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Як передає Львівський портал, вона зазначила, що на черзі - Чикаго або Торонто. "Ми справді активно працюємо над трансатлантичним напрямком. Як із МАУ, так і з закордонними авіакомпаніями. І якщо іноземці планують відразу відкривати щоденні рейси, то наші могли б відкрити 2-3 рейси в тиждень. Тому більш реалістично, що саме український перевізник полетить першим. І ми є в їхніх планах. Думаю, що наступного рому ми дочекаємося Нью-Йорка, або Чикаго, або Торонто", – зазначила Романовська.

"Дуже важливо поєднати Львів з трьома основними фондовими столицями світу: Лондоном, Нью-Йорком та Токіо. Сьогодні перший крок вже зроблено", - заявив т.в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА Роман Кокотайло.

Як повідомляв УНІАН, раніше МАУ запустила прямий рейс до Індії і назвала вартість найдешевшого квитка.