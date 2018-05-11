Turkish Airlines відправлять до Києва на фінал Ліги Чемпіонів свій найбільший літак (фото)

13:53, 11 травня 2018
Новини туризму
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В день матчу аеропорт "Бориспіль" буде працювати з подвійним навантаженням / фото avianews.com

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на українське представництво авіаперевізника.

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349-місцевий авіалайнер прилетить в київський аеропорт Бориспіль зі Стамбула ввечері 25 травня і вранці 26 травня напередодні фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА, який відбудеться ввечері 26 травня на НСК «Олімпійський» в Києві.

Також компанія виконає всі три рейси Стамбул-Київ і Київ-Стамбул на Boeing 777 27 травня.

Використання більш місткого авіалайнера в цей період пов'язано з підвищеним попитом на квитки. Зазвичай на маршруті Київ-Стамбул Turkish Airlines використовує літаки Airbus A330 в компонуванні на 289 місць.

Очікується, що в день матчу аеропорт "Бориспіль" буде працювати з подвійним навантаженням.

Щоб розмістити на аеродромі всі літаки, як стоянки будуть використовувати стару злітно-посадкову смугу, руліжні доріжки і зону військового сектору.

Економ-клас / фото avianews.com
Бізнес-клас / фото avianews.com

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Теги: #Київ#авіарейс#Ліга чемпіонів