З другої спроби: безногий пенсіонер із Китаю піднявся на Еверест

70-річний Ся Бойю здійснив сходження з боку Непалу.

Літній китаєць став першим інвалідом із двома ампутованими ногами, який підкорив Еверест.

Про це повідомляє China Plus.

У понеділок, 14 травня, 70-річний Ся Бойю здійснив сходження з боку Непалу. Він втратив обидві ноги через обмороження під час першої спроби підкорити вершину, однак не зневірився і завершив розпочату справу, навіть будучи інвалідом.

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Ся Бойю піднявся на гору на наступний день після того, як команда альпіністів зафіксувала мотузки на маршруті. Так він поставив рекорд, ставши першою людиною, яка піднялася на Еверест зі східної сторони без обох кінцівок.

Інвалід отримав дозвіл на сходження від уряду Непалу після того, як верховний суд дозволив слабозрячим туристам і людям з двома ампутаціями підніматися вище 6 500 метрів.

Як повідомляв УНІАН, влада Непалу заборонила поодинці підкорювати Еверест.