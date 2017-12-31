Влада Непалу заборонила поодинці підкорювати Еверест

У Непалі альпіністам більше не можна здійснювати сходження на гори поодинці, повідомляє kommersant.ru. Заборона стосується і знаменитого Евересту.

Читайте такожАмериканець, який раніше пережив лавину на Евересті, загинув при другому сходженніЦю заборону перед початком весняного сезону сходжень непальська влада ввела для запобігання інцидентів. Раніше поодинокі експедиції були дозволені.

До цього в Непалі задумалися про обмеження віку альпіністів, які підкорюють Еверест. Це сталося після загибелі 85-річного альпініста Міна Бахадура Шерхана.