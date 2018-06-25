На Сумщині 28-30 червня пройде фестиваль історичної реконструкції «Стара фортеця»

Очікується, що участь у фестивалі візьмуть майже 200 бійців лицарських поєдинків, а відвідають його близько 5 тисяч гостей.

У місті Тростянець Сумської області 28-30 червня 2018 року пройде фестиваль історичної реконструкції «Стара фортеця. Подорож крізь століття».

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль проходитиме три дні на території унікальної пам'ятки архітектури XVIII століття – фортеці «Круглий двір», а участь у ньому візьмуть майже 200 бійців лицарських поєдинків, а крім них – лучники та демонстратори середньовічного одягу різних епох.

Читайте такожКам'янець-Подільську фортецю на два дні "повернули" у часи середньовіччя (відео)

Зокрема, на гостей фестивалю чекають бойові номінації турніру лицарських поєдинків, турнір лучників, поєдинки майстрів історичного фехтування, ярмарок ремісників народних промислів із майстер-класами, костюмовані вистави, корчма із середньовічними стравами.

Згідно із програмою заходу, змагання лицарських поєдинків на фестивалі пройдуть у номінаціях «штурм фортеці», «щит-меч», «баклер-меч», «рапіра Ренесансу», бої «5 на 5», «12 на 12», професійні бої тощо. 28 і 29 червня на фестивалі відбудуться поєдинки в новій номінації, коли проходитиме турнір серед найменших лицарів. Зокрема, номінація «Soft», в якій пройдуть змагання із сучасного мечового бою, збере юнаків і дівчат віком до 18 років.

Крім того, в рамках фестивалю очікуються виступи музичних гуртів і колективів історичного танцю із Сум, Дніпра, Києва, Одеси, Борисполя, а також фаєр-шоу від трьох команд із Києва та Дніпра, показовий виступ арт-театру «Козацький гарт», презентація збірної команди України з історичного середньовічного бою та інші розваги.

При цьому місцева влада очікує до 5 тисяч гостей на фестивалі.

Зазначимо, також раніше УНІАН.Туризм розповідав, які літні музичні фестиваль в Україні цього року слід відвідати.