На Івано-Франківщині відкриють музей відомого польського письменника Станіслава Вінценза

Проект створення музею було презентовано на форумі Via Carpatia, що наразі триває у Верховинському районі Карпат.

В рамках міжнародної конференції «Коло Вінценза : Майбутнє Карпат», що наразі триває у Криворівні у Верховинському районі Карпат, соорганізатор проекту, народний депутат України та голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький презентував проект музею імені польського письменника, філософа та перекладача Станіслава Вінценза (1888-1971 рр.).

Як передає кореспондент УНІАН, обговорення проекту тривало у рамках дискусії з приводу туризму в регіоні Карпат, а також обговорення інституційних та фінансових інструментів підтримки розвитку туризму найбільш високогірного регіону України.

«Сьогодні ми відроджуємо історичну культурну столицю України», - заявив Княжицький, говорячи про важливість відродження культурних пам’яток на території Карпатського регіону.

«Ми знаходимося справді в унікальному місці. Наші поляки знають, що для польської культури означають Закопани. Це місце, де збиралася польська інтелігенція, російська інтелігенція збиралася на сучасній території України у тимчасово окупованому Криму, а саме у Коктебелі, у Будинку Волошина. Українська інтелігенція, українські митці приїжджали сюди у Криворівню. Тому у радянські часи робилося усе, аби про це забули і щоб єдиним промислом, який залишався на Гуцульщині, була вирубка лісів. Ми повинні це змінити» - заявив під час виступу Княжицький.

Він розповів, що сьогодні ми маємо відродити українську культурну столицю. Це стосується не лише Криворівні, це стосується і Верховини і Верхнього Ясенова, і Бистриця, і кожного села, яке знаходиться у Верховинському районі, адже за його словами, усі ці місця були справжнім магнітом і творчим натхненням тих представників культури, які тут мали змогу надихатися і творити.

Княжицький розповів, що Перший Президент України Михайло Грушевський також був серед людей, які фактично виросли посеред високих гір Криворівні, де сьогодні зберігся його музей.

Але сам будинок українського діяча, на жаль, також був знищений радянською владою. Та найбільш визначним діячем карпатських полонин став поляк Станіслав Вінценз.

«Чого ці люди їхали сюди? Вони бачили тут прекрасну природу і, найголовніше, вони бачили тут прекрасних людей - щирих і неповторних гуцулів, для яких головними були не матеріально, а духовні цінності. І тому Станіслав Вінценз народився у цьому селі, виріс тут, а потім побудував будинок у сусідньому селі. І який завжди вважав, що головною працею його життя є тритомник «На високій полонині», з якого ми переклали українською лише перший том. А це, між іншим, єдиний український епос», - розповів Княжицький.

Музей планують відкрити у Криворівні в колишньому приміщенні гуртожитку, яке належить «Укравтодору». Станіслав Вінценз народився і довгий час проживав у селах теперішнього Верховинського району Прикарпаття. Його найвідоміший твір – тритомник «На високій полонині», де зібрано величезний етнографічний матеріал, показано побут, звичаї, духовну культуру гуцулів.

«Тому що Вінценз був справжнім гуманістом. Таким, в якого потрібно вчитися більшості політиків сучасності. Тому що, будучи поляком, маючи і французьке і румунське коріння, він, безумовно, дуже любив польську культуру, був діячем польської культури, журналістом, працював у Польському уряді якийсь час. Але книгу написав про українців, яких любив безмежно», - зазначив Княжицький.

Як повідомляв УНІАН, захід відбувається у рамках першого міжнародного Форуму Східної та Центральної Європи «Via Carpatia». Учасники конференції говоритимуть, серед іншого, про конституційну демократію, економічні моделі розвитку сільського господарства в гірських районах, туризм як чинник розвитку економіки Карпатського регіону та інфраструктурні проекти. Протягом конференції відбудеться 11 панельних дискусій, круглі столи та майстер-класи, спікерами яких стануть понад 50 представників української та європейської спільноти політиків, інтелектуалів, дипломатів, громадських та культурних діячів. Зокрема, в конференції візьмуть участь міністри, парламентарі, очільники регіону та іноземні урядовці з Польщі, Румунії, Литви, тощо. Серед запрошених спікерів віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук, заступник Міністра регіонального розвитку Вячеслав Негода, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та інші.