Україна та Грузія хочуть ввести поїздки між країнами за внутрішніми паспортами

На даний момент українці можуть відвідувати Грузію без віз, але за закордонними паспортами.

Україна і Грузія домовилися про прискорення процесу введення поїздок між країнами за внутрішнім біометричним паспортам.

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Така домовленість була досягнута під час зустрічі міністра Кабінету міністрів України Олександра Саєнка з новопризначеним прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, яка відбулася 17 липня в Тбілісі, повідомляє прес-служба українського Кабміну.

Водночас, про якісь конкретні терміни мова поки не йде.

При цьому повідомляється, що сторони висловили готовність активізувати співпрацю в розвитку транспортних коридорів в рамках «Нового Шовкового шляху».

«Україна готова продовжувати конструктивний діалог і співпрацю з питань вдосконалення існуючих і розвитку нових транспортних маршрутів, а також усунення перешкод на шляху руху товарів і послуг. У цьому контексті актуальним є питання розвитку «Нового Шовкового шляху», - зазначив Саєнко.

Зазначимо, з пропозицією розпочати діалог про визнання країнами ID-карт (внутрішніх паспортів) при перетині кордонів Грузії і України громадянами цих країн ще в листопаді минулого року виступив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час свого робочого візиту до Тбілісі. Однак подальшого розвитку ідея тоді не отримала.

На даний момент українці можуть відвідувати Грузію без віз, але за закордонними паспортами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європарламент затвердив нові правила в'їзду в Шенген для "безвізові" громадян.