Спочатку перевірка: Європарламент затвердив нові правила в'їзду до Шенгену для "безвізових" громадян

Очікується, що нові правила вступлять в силу у 2021 році.

Особи, які не є громадянами Євросоюзу, але звільнені від візових вимог, повинні будуть пройти перевірку і отримати дозвіл на в'їзд у Шенгенську зону.

Такі нові правила, затверджені Європарламентом сьогодні, 5 липня, повідомляється на сайті ЄП.

Нова Європейська система інформації та дозволів на поїздки (ETIAS), яка повинна бути введена в дію в 2021 році, дозволить проводити поглиблені перевірки безвізових пасажирів, а особам, які, як вважається, представляють загрозу безпеці, нелегальної міграції або епідемії, буде відмовлено в доступі.

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Громадяни більше 60 країн і територій, звільнених від візових вимог для в'їзду в ЄС, серед яких і Україна, повинні будуть перед запланованою поїздкою заповнити електронну форму, ввівши в неї свої особисті дані (включаючи ім'я, дату і місце народження, стать, громадянство), інформацію про проїзні документи (термін дії, країна видачі), домашню адресу та контактну інформацію, а також європейську країну, через яку мандрівник планує в'їжджати в Шенгенську зону.

Дозвіл на поїздку буде коштувати 7 євро, для осіб молодше 18 і старше 70 років - безкоштовно. Дозвіл буде діяти протягом трьох років або до закінчення строку дії проїзного документа.

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Заявник також повинен буде інформувати владу про будь-які вироки за серйозні кримінальні злочини (такі як тероризм, сексуальна експлуатація дітей, торгівля людьми, наркотиками, вбивства і зґвалтування), про перебування в конкретних зонах війни або конфлікту і про будь-які попередні адміністративні рішення, які вимагають від них покинути країну, протягом останніх десяти років.

Кожна заява буде автоматично звірятися з усіма відповідними базами даних для перевірки, серед іншого, того, чи було повідомлено про втрату або крадіжку використаного проїзного документа і чи не перебуває ця особа у розшуку.

Переважна більшість заявників отримають дозвіл практично відразу, стверджують в Європарламенті.

При наявності позитивної відповіді на будь-яке з питань, що стосуються судимості, поїздок в райони конфліктів і наказів покинути країну, дані перевірятимуться вручну, а ризик, пов'язаний з безпекою, міграцією або епідемією, оцінюватися індивідуально.

Постанову було прийнято 494 голосами проти 115, 30 депутатів утрималися від голосування. Після отримання "зеленого світла" від ЄП нові правила повині бути офіційно прийняті Радою Міністрів, а потім опубліковані в офіційному журналі.