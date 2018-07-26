Пілоти і члени екіпажу авіакомпаній, що літають у ЄС, тепер будуть проходити алкотести

Крім цього, Європейська комісія ухвалила нові правила щодо психічного здоров'я пілотів, які зобов'язують європейські авіакомпанії проводити психологічну оцінку пілотів перед прийомом їх на роботу.

Європейська комісія ввела нові правила для європейських авіакомпаній та іноземних перевізників, які літають в Європейський Союз, що передбачають проведення вибіркових тестів пілотів і членів екіпажу на наявність алкоголю та психоактивних речовин в їх крові.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім цього, Європейська комісія ухвалила нові правила щодо психічного здоров'я пілотів, які зобов'язують європейські авіакомпанії проводити психологічну оцінку пілотів перед прийомом їх на роботу.

Зазначається, що такі рішення прийняті у відповідь на катастрофу літака Germanwings з вини пілота.

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«Слідчі прийшли до висновку, що другий пілот Андреас Любітц закрився в кабіні екіпажу і навмисно влетів на літаку Germanwings A320 у французький гірський схил 24 березня 2015 року під час рейсу з Барселони в Дюссельдорф, убивши всіх 150 осіб на борту», - йдеться в повідомленні.

В агентстві повідомили, що, за словами прокурорів, Любітц страждав психічним розладом з психотичними симптомами, які приводили до суїцидальних думок, але він приховав свою хворобу від свого роботодавця.

«Нові правила спрямовані на запобігання аналогічній трагедії, надаючи всім пілотам доступ до програми підтримки в разі проблем з психічним здоров'ям і змушуючи європейські авіакомпанії виконувати психологічну оцінку пілотів до того, як вони почнуть працювати»,- йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пілоти вже підлягають щорічним медичним перевіркам, але вони не включали в себе повну оцінку психічного здоров'я.

При цьому авіакомпанії і країни-члени ЄС мають дворічний перехідний період для реалізації нових правил.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що угода про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом буде підписана навесні 2019 року, після виходу Великобританії з ЄС.

Україна протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіаційний простір, що дозволило б українським та європейським авіакомпаніям вільно працювати в повітряних просторах Євросоюзу та України. Разом з тим, підписання угоди неможливо без врегулювання спору між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, який актуалізувалося після референдуму про вихід Британії з Євросоюзу. Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення з даного питання. Питання визначення Гібралтару обговорюється європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому частина угода була парафована ще в 2013 році.