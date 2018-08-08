Аеропорт "Львів" попередив про скасування одного і затримку чотирьох рейсів авіакомпанії Ernest

Авіакомпанія скасувала рейс на 8 серпня, яким львівські туристи мали вилетіти з Італії.

Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про скасування одного і затримку чотирьох рейсів італійської авіакомпанії Ernest Airlines з Італії у Львів і зі Львова в Італію.

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Як повідомили у прес-службі аеропорту «Львів», авіакомпанія Ernest скасувала рейс на 8 серпня, яким львівські туристи мали вилетіти з Італії.

«Рейс ERN423/424 Мілан (Мальпенса) – Львів – Мілан (Мальпенса) на 8 серпня скасований внаслідок несправності запланованого повітряного судна A320 EI-GCC. Пасажирів буде вивезено автобусами на інші рейси даної авіакомпанії», - зазначається у повідомленні.

Також, як інформує прес-служба аеропорту, 8 серпня затримуються чотири рейси авіакомпанії Ernest з Італії до Львова та зі Львова в Італію.

«ERN297 Венеція-Львів затримується з вильотом у Венеції до 13-30.

ERN 238 Львів-Рим затримується з вильотом зі Львова до 16-00.

ERN 237 Рим-Львів затримується з вильотом у Римі до 18-50.

ERN 298 Львів-Венеція затримується з вильотом у Львові до 21-30», - повідомляє прес-служба аеропорту.

В аеропорту «Львів» не повідомили, коли мали відбутися вильоти за планом і скільки годин становить затримка рейсів, а також причини затримки даних рейсів.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня аеропорт «Львів» повідомив про скасування двох рейсів і затримку ще двох рейсів авіакомпанії Ernest, з Італії до Львова і зі Львова до Італії.