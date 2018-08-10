Завдяки українському поїзду столиці Литви та Латвії вперше за 13 років зв'яжуться залізничним сполученням

Потяг з Києва до Риги через Мінськ та Вільнюс відправиться у перший рейс 28 вересня і буде курсувати щотижня.

Завдяки запуску поїзда "чотирьох столиць" дві столиці країн Балтії з'єднаються повноцінним залізничним сполученням, яке було припинено на початку 2005 року, коли скасували потяг Вільнюс-Рига.

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Одним із потягів, який зараз курсує між країнами Балтії, є електричка Рига-Валга, яка заїжджає з Латвії в прикордонне естонське місто, передає ЦТС.

У Валзі пасажири мають пересідати на естонський поїзд до Тарти і Таллінна. Однак пересадка є витратною за часом, оскільки пасажирам доводиться чекати кілька годин. Зважаючи на це, багато хто користується автобусами, які курсують між Вільнюсом, Ригою і Таллінном. Ще один поїзд з січня з'єднує Вільнюс з латвійським Даугавпілс.

Відзначимо, що залізничне сполучення між столицями країн Балтії почало згортатися в кінці 1990-х років, коли був скасований потяг Таллінн-Вільнюс. До початку 2005 року курсував поїзд Вільнюс-Рига, але і він був скасований. Деякий час у літній період між столицями курсували нерегулярні туристичні поїзди, але і вони згодом були скасовані.

У 2011 році латвійська залізнична компанія Latvijas dzelzceļš запустила електричку з Риги до Валги. Зараз країни Балтії мають міжнародне залізничне сполучення переважно з Росією (Москва, Санкт-Петербург) і Білоруссю (Мінськ). Винятком є Литва, яка також має залізничне сполучення з Польщею.

Нагадаємо, що залізничне сполучення між Україною та країнами Балтії було припинено в кінці 2000-х років. Наприклад, в 1990-х курсували потяги Рига-Київ, Рига-Одеса, Рига-Львів/Трускавець та Рига-Сімферополь. Поїзд з Риги до Криму був скасований останнім у кінці 2000-х років.

"Укрзалізниця" включить до складу поїзда "чотирьох столиць" 9 вагонів купе і 1 класу "люкс". У 6 вагонах купе будуть розділені на чоловічі та жіночі.

Поїзд до Риги через Мінськ та Вільнюс відправиться у перший рейс 28 вересня і курсуватиме щотижня. З Києва буде відправлятися о 14:07. При цьому в УЗ, попереджають, що двері в вагони закриють вже о 13:42, після чого буде проводитися паспортний і митний контроль. Поїзд долатиме маршрут в одну сторону за 19 годин.