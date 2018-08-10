Завдяки українському поїзду столиці Литви та Латвії вперше за 13 років зв'яжуться залізничним сполученням
Завдяки запуску поїзда "чотирьох столиць" дві столиці країн Балтії з'єднаються повноцінним залізничним сполученням, яке було припинено на початку 2005 року, коли скасували потяг Вільнюс-Рига.
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Одним із потягів, який зараз курсує між країнами Балтії, є електричка Рига-Валга, яка заїжджає з Латвії в прикордонне естонське місто, передає ЦТС.
У Валзі пасажири мають пересідати на естонський поїзд до Тарти і Таллінна. Однак пересадка є витратною за часом, оскільки пасажирам доводиться чекати кілька годин. Зважаючи на це, багато хто користується автобусами, які курсують між Вільнюсом, Ригою і Таллінном. Ще один поїзд з січня з'єднує Вільнюс з латвійським Даугавпілс.
Відзначимо, що залізничне сполучення між столицями країн Балтії почало згортатися в кінці 1990-х років, коли був скасований потяг Таллінн-Вільнюс. До початку 2005 року курсував поїзд Вільнюс-Рига, але і він був скасований. Деякий час у літній період між столицями курсували нерегулярні туристичні поїзди, але і вони згодом були скасовані.
У 2011 році латвійська залізнична компанія Latvijas dzelzceļš запустила електричку з Риги до Валги. Зараз країни Балтії мають міжнародне залізничне сполучення переважно з Росією (Москва, Санкт-Петербург) і Білоруссю (Мінськ). Винятком є Литва, яка також має залізничне сполучення з Польщею.
Нагадаємо, що залізничне сполучення між Україною та країнами Балтії було припинено в кінці 2000-х років. Наприклад, в 1990-х курсували потяги Рига-Київ, Рига-Одеса, Рига-Львів/Трускавець та Рига-Сімферополь. Поїзд з Риги до Криму був скасований останнім у кінці 2000-х років.
"Укрзалізниця" включить до складу поїзда "чотирьох столиць" 9 вагонів купе і 1 класу "люкс". У 6 вагонах купе будуть розділені на чоловічі та жіночі.
Поїзд до Риги через Мінськ та Вільнюс відправиться у перший рейс 28 вересня і курсуватиме щотижня. З Києва буде відправлятися о 14:07. При цьому в УЗ, попереджають, що двері в вагони закриють вже о 13:42, після чого буде проводитися паспортний і митний контроль. Поїзд долатиме маршрут в одну сторону за 19 годин.