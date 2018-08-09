Став відомий графік курсування пасажирського поїзда "чотирьох столиць"

Поїзд до Риги через Мінськ та Вільнюс почне курсувати щотижня вже у вересні.

Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив графік курсування пасажирського поїзда "чотирьох столиць" за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига, який буде запущено з 28 вересня цього року.

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Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

«Країни Балтії стають ближчими. Поїзд до Риги через Мінськ і Вільнюс почне курсувати щотижня вже у вересні. За 19 годин в дорозі можна побувати в 4 столицях Європи. З української столиці новий поїзд відправлятиметься о 14:07 і прибуватиме до Риги наступного дня о 09:05. Назад їхатиме об 11:10 і прибуватиме до Києва вранці о 06.42»», - написав він.

Кравцов зазначив, що поїзд зупинятиметься на станціях Словечно, Калинковичі, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй і Єлгава.

Також, за його словами, в складі поїзда буде 10 вагонів купе та 1 - класу люкс.

«Вже готуємо і нову ліврею. Щоб здалеку було видно українські вагони. Зараз остаточно узгоджуємо вартість квитків з залізничними адміністраціями Білорусі, Литви та Латвії. Про ціну повідомимо пізніше, вона буде демократичною», - написав він.

Також, Кравцов додав, що детальний графік руху можна подивитися на сайті «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що пасажирський поїзд "чотирьох столиць" за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига буде запущено з 28 вересня цього року.

У лютому в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН повідомив, що «Укрзалізниця» планує в цьому році запустити потяг Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига - Таллінн, а також поїзди в напрямку Словаччини і Мукачеве - Будапешт. Тоді Кравцов повідомив, що вартість квитка в купейному вагоні до Ригу становитиме близько 1855 грн (59 євро).

У квітні «Укрзалізниця» закупила 28 нових пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу для пуску поїзда за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига, який має почати курсувати найближчим часом.