Півтори сотні туристів другу добу не можуть вилетіти з Єгипту до Києва

Затримка сталася через технічну несправність літака, інженера викликали з Києва.

З єгипетського курорту Хургада другу добу не можуть вилетіти до Києва близько 150 туристів рейсу BAY 2092 авіакомпанії Bravo Airways туроператора JoinUp.

Про це ТСН.іа повідомив один з пасажирів рейсу.

"У Хургаді застряг літак Bravo, номер рейсу BAY 2092. В 6:30 завантажили багаж, а в 10:00 його розвантажили. Нас вивели якимось чорним виходом. Заселили в жахливі умови", — розповів турист.

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"Ніякою інформацією не володіємо. Нас 150 чоловік, багато з маленькими дітьми. В 17.20 буде дві доби як затримали рейс. В Україні про затримку туроператори взагалі нічого не знають", — додав він.

У свою чергу в компанії JoinUp в коментарі ТСН.іа пояснили, що затримка сталася через технічну несправність літака.

"Для того, щоб його відремонтувати, треба було викликати інженера з Києва. На даний момент з літаком все гаразд, туристів вже забрали з готелів, вони готуються до вильоту в Україну. Всіх туристів відразу ж розселили в готелі, були надані проживання, харчування, напої", — відзначили в прес-службі туроператора.

У компанії додали, що поки не знають точного часу вильоту, проте запевнили, що він відбудеться протягом години, а туристи вже проходять реєстрацію.

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