Схожі на гусінь, молекулу ДНК та занурений у воду: топ-5 дивовижних пішохідних мостів світу (відео)

На планеті є ще чимало фантастичних місць, про які ви не чули. Сьогоднішні пішохідні мости - це вишукані споруди з рухомими частинами, вигинами і переплетеними пандусами. Цими чудовими мостам захочеться пройтися кожному.

«Драконівський» міст - Dragon King Kong Bridge

Пішохідний міст Dragon King Kong Bridge знаходиться в китайському місті Чанша (Changsha). Вигини мосту дуже схожі на стрічки Мебіуса - символ об’єднаних просторів, що має для китайців філософське значення.

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Довжина Dragon King Kong Bridge становить 185 метрів, а висота - 22 метри

Закручений міст - Rolling Bridge

Цей унікальний міст-трансформер знаходиться в Лондоні. Кожну п'ятницю восьмикутна структура трансформується в пішохідний міст. По ньому можна пройти через вузьку човнову протоку, яка примикає до каналу, що з'єднує Бірмінгем і Лондон.

Міст, що розсікає воду - Moses Bridge

Moses Bridge - оригінальний міст в Голландії, що побудований нижче рівня води. Ідея була взята з біблійної розповіді «вихід», коли пророк Мойсей змусив води Червоного моря розступитися. Для довговічності конструкції була використана оброблена особливим чином деревина, яка не гниє 50 років.

Міст «ДНК» - Helix

В самому центрі Сінгапуру знаходиться 280-метровий пішохідний міст Helix. Він сполучає між собою найбільші райони міста Marina Bay і Marina Center.

На створення цієї неординарної спіралевидної структури архітекторів надихнула форма людської ДНК. Уздовж мосту є чотири оглядові майданчики, з яких можна помилуватися видатними пам’ятками.

Вигнутий міст - Sky Bridge

Sky Bridge Langwaki - пішохідний міст в Малайзії, що піднявся на висоту 700 метрів. Проходячи по 125-метровій зігнутій конструкції, туристи можуть милуватися захоплюючими пейзажами. Міст підтримує всього лише одна опора і вісім тросів.