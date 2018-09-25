Інтерес до України серед іноземних туристів поступово зростає - дослідження

Українські курорти також набирають популярність.

За підсумками літнього сезону 2018 року відзначається поступове збільшення кількості іноземних туристів в Україні.

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Про це свідчать результати дослідження, які представив на прес-конференції 25 вересня Центр розвитку туризму спільно з онлайн-сервісом пошуку турів TripSee.сом.

Зокрема, в Україну почали частіше їздити мандрівники з Білорусі, Польщі, Туреччини, а також країн Перської затоки.

Крім того, за словами фахівців, українські курорти також набирають популярність. Так, в Херсонській області в поточному році побуває понад 3,5 млн туристів, з яких близько мільйона відпочивали на Арабатській стрілці. Одеса та область очікують за підсумками року понад 5 млн туристів, що є рекордним показником за останні роки.

Відзначимо, також згідно з результатами дослідження, кількість українських туристів, які відпочивали за кордоном у літній період 2018 року, збільшилася на 20-25% порівняно з 2016-2017 роками і досягла близько 1,48 млн осіб.