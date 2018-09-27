Стало відомо, куди найчастіше пасажири літають з пересадками з аеропорту Львова

Серед європейських напрямків, куди зі Львова літали з пересадкою, найбільш популярним став німецький Франкфурт,

Найчастіше з пересадками з Міжнародного аеропорту «Львів» пасажири літають у міста Північної Америки.

Про це свідчить статистика, озвучена гендиректором підприємства Тетяною Романівської 26 вересня в рамках панельної дискусії «Міжнародний аеропорт Львів - потужний авіаційний хаб», приуроченої Міжнародному дню туризму, повідомляє avianews.com.

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Згідно з оприлюдненою статистикою, зі Львова за підсумками 3 місяців 2018 року з червня по серпень 10 261 пасажир вирушили в чикагський аеропорт о'Хара, 9 362 пасажира – в аеропорт Джонна Кеннеді в Нью-Йорку, 9 661 пасажир – у Торонто, 2983 пасажира – в аеропорт Ньюарк недалеко від Нью-Йорка, 2 100 пасажирів – у вашингтонський аеропорт Даллеса.

Серед європейських напрямків, куди зі Львова літали з пересадкою, найбільш популярними були німецький Франкфурт, куди вилетіли 4 591 пасажир, іспанська Барселона – 4 453 пасажира, нідерландський Амстердам – 4 013 пасажирів та іспанський Мадрид – 3 977 пасажирів.

Найбільш популярними напрямками в Азії стали два курорти Туреччини – Ізмір і Анталья, куди з пересадками вилетіли 3 182 і 1 956 пасажирів відповідно.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, за результатами останніх досліджень, кількість українських туристів, які відпочивали за кордоном у літній період 2018 року, збільшилася на 20-25% порівняно з 2016-2017 роки і досягло близько 1,48 млн осіб.