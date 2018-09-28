З Києва відправився перший рейс поїзда «чотирьох столиць», у планах – розширення до Таллінна

П'ята столиця швидше за все буде додана до маршруту поїзда в кінці поточного - початку наступного року.

Перший рейс поїзда «чотирьох столиць» Київ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Вільнюс (Литва) – Рига (Латвія) 28 вересня 2018 року о 14:07 за київським часом відправився зі столичного вокзалу з заполненностью 55%.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу керівник акціонерної компанії «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«На сьогоднішній рейс у нас заповненість 55%. Це дуже хороший показник. Рентабельність міжнародного спрямування настає з 30% заповненості», - сказав він.

Кравцов зазначив, що п'ята столиця – Таллінн – швидше за все буде додана до маршруту поїзда наприкінці поточного – на початку наступного року.

Поїзд був капітально відремонтований на підприємствах «Укрзалізниці». У складі поїзда будуть курсувати десять вагонів, з яких - дев'ять класу «купе» і один «люкс». У шостому вагоні купе поділяються на чоловічі та жіночі.

Вартість проїзду в поїзді з Києва до Риги станом на сьогодні становить у вагоні купе - 2248,41 грн, у вагоні СВ - 4487,21 грн.

«Я переконаний, що напрямок буде популярним і заповненість поїзда достатньою, щоб знизити тариф», - сказав присутній на брифінгу заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня «Укрзалізниця» почала продаж квитків на поїзд "чотирьох столиць" Київ-Рига, який буде курсувати через Мінськ та Вільнюс.