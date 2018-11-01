Ручна поклажа на вагу: перший український лоукостер роз’яснив категорії своїх квитків
Перший український лоукостер SkyUp детальніше розповів про категорії квитків, які можна придбати на його авіарейси.
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Як повідомляється на сторінці авіакомпанії у Facebook, загалом SkyUp пропонує три категорії тарифів:
1. Basic. Включає перевезення лише ручної поклажі вагою до 7 кг. Не передбачає зміни дати вильоту чи повернення квитка.
2. Standart. Включає перевезення багажу вагою 23 кг та 7 кг ручної поклажі. Зміна дати вильоту можлива за додаткову плату. Повернення квитка не передбачене.
3. Flex. Включає перевезення багажу вагою 23 кг та 7 кг ручної поклажі. Зміна дати вильоту можлива за додаткову плату. Повернення квитка можливе з утриманням штрафу.
Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2018 року стало відомо, що нова українська авіакомпанія SkyUp, яка виконує лише чартерні рейси, планує запустити регулярні рейси з Києва до Тбілісі (Грузія) з 23 грудня, до Софії (Болгарія) - з 28 грудня, до Барселони (Іспанія) і Попрада (Словаччина) - з 29 грудня. Того ж дня перші авіаквитки поступили у продаж за ціною від 30 євро.