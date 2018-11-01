Ручна поклажа на вагу: перший український лоукостер роз’яснив категорії своїх квитків

Загалом SkyUp пропонує своїм майбутнім пасажирам три категорії тарифів на квитки.

Перший український лоукостер SkyUp детальніше розповів про категорії квитків, які можна придбати на його авіарейси.

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Як повідомляється на сторінці авіакомпанії у Facebook, загалом SkyUp пропонує три категорії тарифів:

1. Basic. Включає перевезення лише ручної поклажі вагою до 7 кг. Не передбачає зміни дати вильоту чи повернення квитка.

2. Standart. Включає перевезення багажу вагою 23 кг та 7 кг ручної поклажі. Зміна дати вильоту можлива за додаткову плату. Повернення квитка не передбачене.

3. Flex. Включає перевезення багажу вагою 23 кг та 7 кг ручної поклажі. Зміна дати вильоту можлива за додаткову плату. Повернення квитка можливе з утриманням штрафу.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2018 року стало відомо, що нова українська авіакомпанія SkyUp, яка виконує лише чартерні рейси, планує запустити регулярні рейси з Києва до Тбілісі (Грузія) з 23 грудня, до Софії (Болгарія) - з 28 грудня, до Барселони (Іспанія) і Попрада (Словаччина) - з 29 грудня. Того ж дня перші авіаквитки поступили у продаж за ціною від 30 євро.