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Британець пошив собі пальто-валізу, щоб не платити за багаж у літаку (відео)

12:17, 06 листопада 2018
Новини туризму
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Як йдеться в сюжеті ТСН, ще до подорожі мандрівник домовився зі швачкою та удосконалив вбрання внутрішніми кишенями. В них склав змінний одяг, рушник, косметику та навіть пару кросівок.

Попри незвичний вигляд, авантюриста в аеропорту не зупинили.

Турист зізнається, що до хитрощів вдався, коли дізнався, що бюджетна авіакомпанія Ryanair ввела багажний збір за ручну поклажу.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, з 1 листопада європейські бюджетні авіакомпанії Ryanair та Wizz Air синхронно зменшили розміри багажу для безкоштовного перевезення. Зміни торкнулись і українських пасажирів зазначених лоукостерів.

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Теги: #авіаперевезення#Ryanair#ручна поклажа#багаж