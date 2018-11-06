Британець пошив собі пальто-валізу, щоб не платити за багаж у літаку (відео)

З 1 листопада європейські бюджетні авіакомпанії Ryanair та Wizz Air синхронно зменшили розміри багажу для безкоштовного перевезення.

30-річний британець пошив собі пальто-валізу, аби не платити за багажний збір в літаку.

Читайте такожПригоди без зайвого багажу: 6 порад для бюджетної та комфортної подорожі

Як йдеться в сюжеті ТСН, ще до подорожі мандрівник домовився зі швачкою та удосконалив вбрання внутрішніми кишенями. В них склав змінний одяг, рушник, косметику та навіть пару кросівок.

Попри незвичний вигляд, авантюриста в аеропорту не зупинили.

Турист зізнається, що до хитрощів вдався, коли дізнався, що бюджетна авіакомпанія Ryanair ввела багажний збір за ручну поклажу.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, з 1 листопада європейські бюджетні авіакомпанії Ryanair та Wizz Air синхронно зменшили розміри багажу для безкоштовного перевезення. Зміни торкнулись і українських пасажирів зазначених лоукостерів.