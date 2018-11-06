Британець пошив собі пальто-валізу, щоб не платити за багаж у літаку (відео)
12:17, 06 листопада 2018Новини туризму
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З 1 листопада європейські бюджетні авіакомпанії Ryanair та Wizz Air синхронно зменшили розміри багажу для безкоштовного перевезення.
Британець пошив собі пальто-валізу, аби не платити за багаж у літаку
30-річний британець пошив собі пальто-валізу, аби не платити за багажний збір в літаку.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, ще до подорожі мандрівник домовився зі швачкою та удосконалив вбрання внутрішніми кишенями. В них склав змінний одяг, рушник, косметику та навіть пару кросівок.
Попри незвичний вигляд, авантюриста в аеропорту не зупинили.
Турист зізнається, що до хитрощів вдався, коли дізнався, що бюджетна авіакомпанія Ryanair ввела багажний збір за ручну поклажу.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, з 1 листопада європейські бюджетні авіакомпанії Ryanair та Wizz Air синхронно зменшили розміри багажу для безкоштовного перевезення. Зміни торкнулись і українських пасажирів зазначених лоукостерів.
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