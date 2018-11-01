Ryanair та Wizz Air з 1 листопада синхронно зменшили розміри багажу для безкоштовного перевезення

Пасажири Ryanair та Wizz Air тепер будуть змушені платити більше за багаж, або ж брати з собою менше речей.

Одразу два великих європейських лоукостера – ірландський Ryanair та угорський Wizz Air, які в тому числі виконують рейси до України, з 1 листопада 2018 року змінюють правила перевезення багажу не на користь пасажирів.

Так, згідно з новини правилами Ryanair, всі пасажири, які не оплатили послугу пріоритетної посадки, зможуть перевозити безкоштовно лише один невеликий предмет ручної поклажі розміром до 40х20х25 см.

Читайте такожRyanair почав виконувати перельоти з «Борисполя» до шести європейських міст

При цьому пасажири, які хочуть взяти з собою великий предмет ручної поклажі з габаритами 55х40х20 см і вагою до 10 кг, зможуть це зробити, оплативши послугу пріоритетної посадки вартістю 6 євро або багажний збір 8 євро під час бронювання квитка. У разі, якщо збори сплачуються після покупки квитка, їх розмір збільшується до 8 і 10 євро відповідно. В першому випадку пасажир зможе взяти великий предмет ручної поклажі в салон літака, у другому - валізу необхідно буде здати в багажне відділення літака.

Водночас мандрівники, які купили квиток до 1 вересня 2018 року, у випадку незгоди з новими правилами зможуть повернути гроші за бронювання за процедурою вимушеного повернення.

Зазначимо, до 1 листопада Ryanair дозволяв всім пасажирам безплатно провозити з собою основний предмет ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 10 кг, а також особисту річ з габаритами до 35x20x20 см без обмеження по вазі.

У Ryanair зміну умов провезення речей аргументували тим, що попередня політика щодо перевезення ручної поклажі призводила до затримок і не дозволяла забезпечити короткі 25-хвилинні розвороти повітряних суден між рейсами. Також в авіакомпанії жалілися на часті випадки зловживань з боку пасажирів.

Читайте такожWizz Air обмежив час безкоштовної онлайн-реєстрації для зворотних рейсів 48 годинами

Водночас, згідно з новими правилами Wizz Air, з 1 листопада 2018 року всі пасажири мають право пронести на борт безкоштовно лише один предмет ручного багажу розміром до 40х30х20 см. При цьому пасажирам, що купили WIZZ Priority, дозволено взяти додатковий багаж розміром 55x40x23 см.

Також Wizz Air з листопада ввів новий тип зареєстрованого багажу вагою до 10 кг за ціною від 7 євро при купівлі онлайн заздалегідь, крім уже доступних варіантів до 20 і 32 кг.

При цьому пасажирам, які подорожують з 1 листопада 2018 року, але встигли придбати квитки до 10 жовтня без покупки WIZZ Priority, до бронювання була додана можливість безкоштовного провезення зареєстрованого багажу вагою до 10 кг. Тим часом клієнтам, які вже придбали послугу провезення 20 або 32 кг зареєстрованого багажу, до бронювання додали послугу пріоритетної посадки.

Зазначимо, до 1 листопада усі пасажири Wizz Air мали змогу безкоштовно провезти один предмет багажу розмірами до 55x40x23 см. При цьому власники WIZZ Priority могли взяти такий багаж в салон літака, решта пасажирів – здавали його безкоштовно у багажне відділення літака.

Не відстає від Ryanair та Wizz Air і український авіаперевізник МАУ, який оголосив про зміну правил перевезення багажу з 15 січня 2019 року. Найбільш суттєвою зміною стало те, що тепер пасажи не зможуть безкоштовно провозити з собою товари, придбані у duty free, а також аксесуари, як-то плед, преса для читання, ноутбук, фотоапарат. З 15 січня усі ці речі перед посадкою потрібно буде вмістити всередині основного багажу.

До речі, раніше УНІАН.Туризм писав корисні поради щодо того, як збиратися у дорогу, щоб зробити свій багаж максимально компактним та зручним.