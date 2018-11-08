Шоломи, монети та зброя: в археологічному музеї Софії показали артефакти, вилучені у контрабандистів (фото, відео)
12:33, 08 листопада 2018Новини туризму
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Серед знайдених цінностей - статуї, шоломи, монети та зброя.
В археологічному музеї Софії показали артефакти, вилучені у контрабандистів.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Серед знайдених цінностей - статуї, шоломи, монети та зброя. За словами культурологів, через крадіжки таких знахідок Болгарія втрачає не лише історію, але й гроші, які могла б отримати від туризму.
За даними болгарської поліції, у незаконній торгівлі артефактами задіяні до 30 тисяч людей.
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