Шоломи, монети та зброя: в археологічному музеї Софії показали артефакти, вилучені у контрабандистів (фото, відео)

Серед знайдених цінностей - статуї, шоломи, монети та зброя.

В археологічному музеї Софії показали артефакти, вилучені у контрабандистів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Серед знайдених цінностей - статуї, шоломи, монети та зброя. За словами культурологів, через крадіжки таких знахідок Болгарія втрачає не лише історію, але й гроші, які могла б отримати від туризму.

За даними болгарської поліції, у незаконній торгівлі артефактами задіяні до 30 тисяч людей.