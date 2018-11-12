В Австралії неподалік пляжу акула напала на серфера (відео)

Чоловік зміг врятуватися.

В Австралії неподалік пляжу акула напала на 20-річного серфера. Пораненому чоловіку вдалося врятуватися.

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Як повідомляє ТСН, через зубасту хижачку 20-річний австралієць мало не втратив ногу. Попри укуси, серферу все ж вдалося догребти до берега, де йому надали першу допомогу рятувальники. Потім постраждалого доправили до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

Після нападу акули пляж закрили. Втім деякі відчайдухи забороною знехтували і продовжили ловити хвилі.

Нагадаємо, 6 листопада, на популярному курорті в Австралії акула на очах у десятків туристів атакувала чоловіка, який пізніше помер від отриманих травм дорогою до лікарні.