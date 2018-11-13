Регулярні польоти між Києвом та Ужгородом можуть налагодити до кінця року

Також у Мінінфраструктури сподіваються знайти джерела фінансування для будівництва нового аеропорту в Мукачеві в 2019-2020 році.

Міністерство інфраструктури України розраховує налагодити регулярне повітряне сполучення між Києвом та Ужгородом до кінця поточного року після успішного проходження сертифікаційного аудиту Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA).

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Як повідомили в прес-службі Мінінфраструктури, про це заявив глава відомства Володимир Омелян сьогодні в ході зустрічі з представниками ЕАЅА Полом Харві, Еріком Чемброєм і Манфредом Дірофом.

«Аудит EASA вступив у фінальну фазу. На цьому тижні фахівці Єврокомісії та Словаччини працюють в Ужгороді. Україна очікує отримати позитивний результат аудиту, щоб почати регулярні авіаперевезення Київ - Ужгород в цьому році», - сказано в повідомленні.

У повідомленні підкреслюється, що сертифікація EASA є важливим кроком для створення нормативно-правової бази надання послуг державним підприємством обслуговування повітряного руху України ("Украерорухом") у частині повітряного простору Словаччини, необхідного для маневрування літаків, які будуть заходити на посадку на аеродром Ужгорода.

«Це дуже важливе і ключове рішення не тільки для Закарпатського регіону, але й для України в цілому. Як ви знаєте, Закарпатський регіон відділений від України горами, тому для нас дуже важливо мати регулярні щоденні рейси з Києва до Ужгорода і з інших міст. Більше того, ми розглядаємо питання аудиту EASA як аудит всієї України», - цитує прес-служба міністра.

У повідомленні наголошується, що термін дії міжурядової угоди між Україною і Словаччиною, яка регулювала питання використання повітряного простору останньої, закінчився влітку 2016 року.

Омелян підкреслив, що Мінінфраструктури не розглядає запуск аеропорту Ужгорода як єдине рішення проблеми авіасполучення з цим регіоном, висловивши сподівання на швидкий пошук джерел фінансування для будівництва нового аеропорту в Мукачеві в 2019-2020 році.

«Я вірю, що ми знайдемо джерела фінансування для будівництва нового аеропорту в Мукачеві вже в 2019-2020 році. Але ми повинні заповнити нішу вже зараз... Ще раз хочу підкреслити, що для нас вкрай важливо мати тимчасовий аеропорт на кілька років, поки ми не побудуємо новий аеропорт в Закарпатському регіоні. Ми дослідили весь регіон, і аеропорт Мукачево був обраний як найбільш вдалий для цього регіону», - підкреслив Омелян.

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Як повідомляв УНІАН, 10 липня 2018 року EASA і «Украерорух» уклали контракт на сертифікацію українського підприємства як провайдера аеронавігаційних послуг на території ЄС з метою відновлення польотів повітряних суден в аеропорту Ужгорода.

У 2017 році влада Закарпаття намагалися передати в концесію аеропорт Ужгород іноземному інвестору. Наприкінці березня минулого року голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс і голова Закарпатської області Геннадій Москаль їздили в Дебрецен (Угорщина), де провели переговори з угорською авіакомпанією Wizz Air. Однак про результати переговорів нічого не відомо.

У грудні 2016 року Закарпатська обласна рада затвердила програму розвитку закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2017-2020 роки з фінансуванням в обсязі 215 млн грн.