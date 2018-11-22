Таїланд запровадив безвізовий режим для українців

Віднині українські громадяни зможуть подорожувати до цієї країни без витрачання часу на візові формальності.

Уряд Таїланду запровадив безвізовий режим для українців терміном до 30 діб з туристичною метою.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

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«Вітаю запровадження урядом Таїланду безвізового режиму для України. Віднині українські громадяни зможуть подорожувати до цієї країни без витрачання часу на візові формальності з туристичною метою і терміном до 30 діб», - заявив він.

Порошенко заначив, що як і обіцяв, Україна планомірно розширює географію безвізових подорожей для наших співгромадян.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням, українська кордон погано справляється з "безвизом".