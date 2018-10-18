Український кордон погано справляється з "безвізом" - дослідження

Виснажливі черги, відсутність туалетів і хабарництво - такі проблеми турбують українських та іноземних громадян, які перетинають кордон України з країнами ЄС через пішохідні та автомобільні пункти пропуску.

Українські пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС мають застарілу інфраструктуру і недостатню пропускну спроможність, що нерідко призводить до зловживань службовим становищем з боку прикордонників та митників.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

"На сьогодні, на кордоні України функціонує 51 МАПП, вісімнадцять з яких сполучають її з державами-членами ЄС. Після введення безвізового режиму потік українців, які хочуть в'їхати до країн Шенгенської зони, невпинно зростає", - йдеться у повідомленні.

За даними Держприкодонслужби України, минулого року 18 автомобільних та один пішохідний пункт пропуску на кордоні з країнами ЄС перетнули 37,2 мільйона осіб, що на один відсоток більше, ніж у 2016 році.

Щоб отримати об'єктивну картину, у квітні-травні 2018 року було проведено опитування громадян України та іноземців на 20-ти автомобільних і пішохідних пунктах пропуску між Україною, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, а також Білоруссю. З'ясувалося, що найчастіше кордон з ЄС перетинають ті українці, які займаються прикордонною торгівлею (30%), трудові мігранти (17%) та ті, хто перетинає кордон на не розмитнених автомобілях з іноземною реєстрацією з метою транзиту (15%).

Опитані на прикордонних пунктах скаржилися на відсутність окремих смуг для пішоходів та автобусів, розбиті дороги, погане освітлення, непридатні для нормальної експлуатації будівлі МАПП і завали сміття.

Крім того, застарілі комп'ютерні системи КПП часто "зависають", що на тривалий час паралізує процес перетину кордону. Брак туалетів і проблеми з їх чистотою респонденти зазначили на всіх без винятку пунктах пропуску, на яких проводилося опитування.

Наразі термінового ремонту потребують більшість українських МАПП, за винятком відносно нових "Смільниця" та "Грушів", а також пунктів "Рава-Руська", "Малі Селменці" та "Порубне", які було реконструйовано кілька років тому за кошти ЄС.