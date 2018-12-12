У берлінському музеї з'явилися живі "воскові" фігури Меган Маркл і принца Гаррі (фото, відео)

У соцмережах відзначають, що "воскова" пара виглядає вкрай дивно і навіть моторошно.

Вагітна герцогиня Сассекська Меган Маркл і її чоловік, британський принц Гаррі, одягнені в різдвяні джемпери і з "дощиком" на шиї, посміхаються і махають рукою відвідувачам берлінського музею мадам Тюссо.

На відміну від звичайних музейних воскових фігур, нові рухомі фігури - це актори в силіконових масках, повідомляє Reuters. Вони прикрашають новорічну ялинку, позують з відвідувачами і закохано дивляться один на одного.

У серпні музей представив так звану "живу фігуру" президента США Дональда Трампа, яка виявилася популярною серед відвідувачів.

“Ми завжди запитуємо відвідувачів, кого б вони хотіли бачити, і було ясно, що вони хочуть побачити вагітну Меган. Якби Кейт була вагітна, можливо, все було б по-іншому", - сказала прес-секретар музею Ніна Цербе.

"Це молода пара, у них не так багато публічних виступів, і ходить багато розмов про те, наскільки великий її живіт і буде у них хлопчик чи дівчинка... саме тому люди хотіли побачити цих двох", - додала Цербе.

У соцмережах відзначають, що "воскова" пара виглядає вкрай дивно і навіть моторошно.

Britain's Prince Harry and his pregnant wife Meghan, Duchess of Sussex, impersonated by actors wearing latex masks at Berlin's Madame Tussauds pic.twitter.com/SrA5q2yBYi — Reuters Top News (@Reuters) 11 грудня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, інсайдери з Букінгемського палацу повідомляють, що Меган Маркл і принц Гаррі чекають дівчаток-близнючок.