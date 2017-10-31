Польська авіакомпанія LOT може почати літати до Дніпра, Вінниці та Івано-Франківська

Польська авіакомпанія LOT Polish Airlines може почати польоти з Польщі до Дніпра, Вінниці та Івано-Франківська

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Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань на своїй сторінці в Facebook.

"Обговорюємо з LOT відкриття рейсів до Дніпра / Івано-Франківська / Вінниці", - написав він.

Також Довгань зазначив, що для LOT представляє інтерес здійснення перельотів за напрямками: Київ - Львів - Варшава і Одеса - Львів - Варшава.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія LOT Polish Airlines - національний перевізник Польщі. Польська авіакомпанія LOT обслуговує майже 5 млн пасажирів на рік, виконуючи перельоти на більш ніж 60 маршрутах. LOT пропонує прямі далекомагістральні рейси до США, Канади та Китаю. На даний момент авіакомпанія виконує рейси до Польщі з Києва, Львова, Одеси та Харкова.

LOT має один із наймолодших флотів у Європі і є єдиною авіакомпанією, яка виконує всі далекомагістральні рейси на Boeing787 Dreamliner - найсучаснішому літаку в світі.