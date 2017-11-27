Авіакомпанія Wizz Air запустить нові рейси з Харкова

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, з 5 квітня 2018 року почне виконувати польоти з Харкова до Дортмунда (Німеччина), а з 20 червня до Катовіце (Польща).

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Відповідно до прес-релізу авіакомпанії, рейс Харків - Дортмунд виконуватиметься два рази на тиждень, по четвергах і неділях.

Рейс Харків - Катовіце виконуватиметься два рази на тиждень, по середах і п'ятницях.

В авіакомпанії уточнили, що квитки можна буде придбати на сайті компанії за ціною від 869 грн до Дортмунда, а ціна квитка до Катовіце становитиме від 579 грн.

«Розширення діяльності WIZZ, що швидко зростає, продовжуватиме стимулювати місцеву економіку, як і останні 10 років, збільшуючи зайнятість у сферах авіації та туризму й підтримуючи понад 600 робочих місць цього року в суміжних галузях по всій країні. Після розширення до трьох літаків у 2018 році, штат співробітників Wizz Air у Києві становитиме понад 100 осіб, а рейси авіакомпанії з'єднуватимуть українську столицю з 29 пунктами призначення в 10 європейських країнах із 3 українських аеропортів. Разом із сьогоднішнім оголошенням, у 2018 році з України буде відкрито 8 нових рейсів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія Wizz Air повідомила про запуск із 19 квітня 2018 року двох нових рейсів із Києва до столиці Португалії Лісабона та столиці Естонії Таллінна.

Із 26 березня 2018 року Wizz Air почне виконувати польоти зі Львова до Гданська і Катовіце (Польща), а з 21 травня до Дортмунда (Німеччина).

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси за більш ніж 550 маршрутами з 28 баз, з’єднуючи 144 напрямки в 43 країнах. Флот авіакомпанії складається з 87 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені до індексу FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.

Наразі український ринок обслуговують два літаки A320, які базуються в київському аеропорту «Жуляни».