Через Харків курсуватиме новий автобусний рейс до Польщі

Через Харків їздитиме новий автобусний рейс до Польщі. Про це повідомили в прес-службі ПАТ "Харківське підприємство автобусних станцій", передає 057.ua.

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Рейс "Запоріжжя-Слупськ", який курсує через Харків, відправлятиметься з центрального автовокзалу (просп. Гагаріна, 22). Вартість квитка становить 2059,11 грн.

З Харкова автобус відправляється о 15:35. До місця призначення можна дістатись за 36 годин і 15 хвилин. Автобус курсує через: Люблін, Варшаву, Торунь, Гданськ, Кутно і т. д.

Нагадаємо, з 12 грудня автобусні рейси з Харкова до Познані, які запустили 1 серпня цього року, курсуватимуть щоденно.