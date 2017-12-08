До Львова можуть зайти британський лоукостер easyJet та іспанська авіакомпанія

Керівництво аеропорту «Львів» заявляє про намір залучити в 2018 році ще дві авіакомпанії. Крім того, ведуться переговори з британським лоукостером easyJet та однією з іспанських авіакомпаній.

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Про це розповіла генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська, передає ЦТС.

Керівник підприємства не уточнила, чи є саме британський і неназваний іспанський перевізники тими авіакомпаніями, які можуть почати польоти до Львова наступного року. В контексті досягнення мільйонного пасажиропотоку аеропортом, вона зазначила, що тепер повітряна гавань буде цікава для топ-авіакомпаній, таких як Qatar Airways, KLM, AirFrance, Emirates.

"На сьогодні з аеропортом співпрацює 25 авіакомпаній (включаючи чартери), наступного року ми плануємо залучити ще як мінімум двох перевізників", - сказала Романовська.

Далі вона додала: "Наш аеропорт зараз більше орієнтований на Європу, але наступного року ми додамо акценти ще й на Азію".

Також гендиректор Львівського аеропорту повідомила, що зараз припинені переговори з Ryanair, а плани, які були в ірландського лоукостера, вже починають реалізовувати інші, наприклад, угорська Wizz Air, яка буде літати зі Львова до Лондона.

"Ведемо переговори з іспанською компанією, з англійським еasyJet, який думає над тим, щоб відкрити рейси в три британських міста", - додала Романовська, уточнивши, що поки все ж твердо можна говорити лише про співпрацю з Wizz Air.

Зазначимо, що зараз до України виконує сезонні рейси іспанська низькотарифна авіакомпанія Vueling, яка літає в аеропорт Київ (Жуляни).

Раніше повідомлялося, що польський аеропорт Радом близький до завершення переговорів з британським лоукостером easyJet. До недавнього часу єдиною авіакомпанією, яка літала в Радом, була SprintAir. У червні 2016 року SprintAir почала літати з Радома до Львова. 29 жовтня авіакомпанія виконала останній рейс зі Львова.

Ще раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян висловлював надію на те, що easyJet почне працювати в Україні в 2018 році.