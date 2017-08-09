Катар спростив візовий режим для українців

При цьому громадяни 33 країн матимуть право перебувати на території Катару без візи упродовж 90 днів протягом 180 днів, громадяни ще 47 країн – упродовж 30 днів, повідомляє visitqatar.qa.

Читайте такожГромадянам Катару заборонили в'їжджати до Єгипту без візЗокрема на цьому сайті вказано, що 90-денне безвізове перебування відноситься до громадян Німеччини, Франції, Туреччини та більшості країн ЄС. Протягом 30 днів вільно перебувати у Катарі зможуть громадяни України, Грузії, Білорусі, Росії, Молдови, Австралії, США, Японії, Великобританії та інших держав.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Qatar Airways у серпні почне польоти до України. Зокрема, авіакомпанія починаючи з 28 серпня 2017 року буде здійснювати щоденні вильоти до "Борисполя" з Дохи.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ та Бахрейн у червні розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром та звинуватили його у підтримці тероризму. Ці країни закрили морські, повітряні та сухопутні кордони з еміратом і висунули список вимог до Катару, що складається з 13 пунктів.

Катар категорично відмовився виконувати будь-які вимоги, які порушують його суверенітет та міжнародне право.