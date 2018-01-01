Японія спростила візовий режим для України

Японія з 1 січня 2018 року спрощує візові вимоги для короткострокового перебування громадян України в цій країні. Про це раніше повідомили в прес-службі посольства Японії в Україні, передає 112.ua.

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"Буде розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткострокового перебування з діловими цілями, культурних та наукових діячів. Також термін дії віз буде збільшено з 3 до 5 років максимум. В доповнення до існуючих одноразовим візами будуть введені багаторазові візи (з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів) для короткострокового перебування з різними цілями, у тому числі туризму. У разі самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно буде надавати документи від гаранта", – повідомили в посольстві.

Там зазначили, що з початком дії вищеперерахованих заходів очікується поліпшення умов для туристів, підприємців, збільшення числа громадян, які повторно відвідують Японію, подальше зміцнення міжособистісних контактів.

Обговорення нових особливостей візового режиму між Японією та Україною відбулося 9 листопада у Києві в рамках візиту міністра закордонних справ Японії Кадзуюкі Накане в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2017 року почав діяти безвізовий режим між Україною та ОАЕ.