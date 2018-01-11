В Америці придумали валізу, яка сама їздить за власником (відео)

Американська компанія представила валізу, яка самостійно їздить за власником.

Як йдеться в сюжеті ТСН, вона пристосовується до швидкості людини, а керувати винаходом можна за допомогою джойстика. Валіза, до того ж, має функцію "знайди мене", завдяки цьому, багаж визначає місцезнаходження власника і рухається назустріч.

Валізи планують випустити в трьох розмірах, а ціна буде стартувати від 1 тисячі доларів.

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Раніше повідомлялося, що в Німеччині випустили кросовки з вбудованим проїзним.