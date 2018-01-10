У Німеччині випустили кросівки з вбудованим проїзним

Управління транспорту Берліна (BVG) у співпраці з Adidas Originals представило нові спортивні кросівки з вбудованим річним проїзним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild. Дизайн взуття містить елементи обивки сидінь у берлінському метро. На язичку кросівок міститься зображення річного проїзного, який починає діяти з 16 січня (старт продажів) і до 31 грудня 2018 року у метро, автобусі, трамваї і на поромі.

Читайте такожУ США стартували продажі кросівок Nike, які самостійно зав'язують шнурки (відео)

Обмежений випуск у кількості 500 пар з’явиться у вільному продажі за ціною 180 євро.

Це робить модель під назвою "EQT-Support 93 / Berlin" досить вигідною покупкою, оскільки звичайний річний проїзний коштує 728 євро.

У BVG стверджують, що кросівки стануть для Берліна особливою подією. Їх випуск приурочений до 90-річчя BVG.

Раніше Samsung запатентував "розумний" светр для підзарядки телефонів.