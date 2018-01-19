Понад дві сотні українців "застрягли" в Єгипті - не можуть вилетіти другу добу (фото)

Рейс з єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх, на якому повинні були вирушити додому до Львова 220 українських громадян, знову затримали на півтори години з невідомих причин, про що повідомив один з пасажирів.

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"Стоїмо від 10 ранку вже півтори години. 220 пасажирів. Раніше приїхала пожежна машина. Жодної інформації. Авіакомпанія YanAir Аirbus А321", - передає його слова ТСН.

Нагадаємо, ще учора повідомлялося про те, що 200 пасажирів авіакомпанії YanAir не змогли вилетіти з єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх. Отже, люди перебувають в аеропорті вже дві доби, від 17 січня.