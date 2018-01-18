200 українців застрягли в Єгипті через несправність літака

13:02, 18 січня 2018
Інциденти
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Літак авіакомпанії YanAir повинен був прилетіти за ними з львівського аеропорту імені Данила Галицького. 

Українські пасажири не можуть вилетіти з Шарм-еш-Шейха до Одеси / vesti-ukr.com

Близько 200 українських громадян сьогодні вранці не змогли вилетіти з єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх до України.

Як повідомляє «Думська», літак авіакомпанії YanAir повинен був прилетіти за ними з львівського аеропорту імені Данила Галицького. Але напередодні ввечері борт Airbus A321, реєстраційний номер UR - COJ, через несправність не зміг вилетіти туди з пасажирами зі Львова.

Читайте такожЛоукостер Ryanair може зайти в Україну до кінця зими - ОмелянЗазначається, що одесити поки не можуть дістатися додому після відпочинку. Цей же борт сьогодні в 12:30 повинен стартувати з Одеси до Шарм-еш-Шейху з черговою партією у 200 відпочиваючих. Але, напевно, буде тривала затримка рейсу.

Нагадаємо, в липні минулого року в аеропорту грецької Іракліона також застрягли близько двохста українських туристів. Всі вони були пасажирами авіакомпанії WindRose, яка не змогла доставити їх до Києва через поломку літака.

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Теги: #Одеса#літак#Єгипет