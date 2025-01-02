Скасування такої кількості рейсів може зачепити плани понад 67 тис. туристів.

Балтійська авіакомпанія airBaltic вимушено скасувала понад 4 тис. рейсів на період літньої навігації. Серед іншого, скасовано рейс зі Литви до Молдови.

Авіакомпанія оголосила, що на літній сезон цього року вимушено скасовує 4670 рейсів. Це пов’язано з неочікуваними затримками робіт компанії Pratt & Whitney, яка обслуговує мотори літаків авіакомпанії. Тому декілька літаків компанії не зможуть виконувати рейси.

"Внаслідок цього авіакомпанія скасує 19 маршрутів і зменшить частоту рейсів на 21 маршруті, що стосується усіх баз… Рейси скасовуються на літній сезон 2025 року, що починається наприкінці березня і триває до кінця жовтня", – деталізували у пресслужбі авіаперевізника.

Відео дня

З Вільнюса будуть скасовані шість маршрутів, один з яких – до Кишинева. Також це рейси до курортних європейських міст – Дубровніка, Валенсії, Ібіци та Тель-Авіва, а також на острів Родос.

Скасування такої кількості рейсів може зачепити плани понад 67 тис. туристів. Тим, хто вже купив квитки на скасовані рейси, запропонують альтернативу або відшкодують гроші.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення цей авіаперевізник виконував рейси і до України.

Інші новини про airBaltic

Латвійська авіакомпанія airBaltic першою серед авіаперевізників Європи запровадила нові демократичні правила зовнішнього вигляду для екіпажів літаків. Зокрема, тепер пілоти та бортпровідники авіакомпанії мають можливість самостійно обирати зачіски, а також демонструвати татуювання та пірсинг під час роботи.

Довідка УНІАН. airBaltic (Air Baltic Corporation AS) - латвійська авіакомпанія, що з'єднує Балтійський регіон з більш ніж 70 пунктами призначення в Європі, СНД і на Близькому Сході. Акціонерне товариство airBaltic було засноване в 1995 році. Головним акціонером авіакомпанії є латвійська держава, якій належать 96,14% акцій. airBaltic здійснює рейси 25 літаками Airbus A220-300.

Вас також можуть зацікавити новини: