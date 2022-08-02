Тепер резолюцію повинен прийняти Сейм на найближчому засіданні.

У Латвії схвалили проект резолюції про визнання насильницьких дій Російської Федерації проти України та її жителів тероризмом. При цьому РФ визнали державою, спонсорує тероризм.

Про це повідомляє телерадіокомпанія LSM.

Комісія Сейму у закордонних справах зазначила, що РФ цілеспрямовано нападає на українців, використовуючи страждання і залякування як інструмент для спроб деморалізувати народ і ЗСУ, паралізувати дієздатність держави, для спроб окупувати Україну. Депутати зазначили, що Росія здійснює це насильство для досягнення політичних цілей.

При цьому члени комісії категорично засудили військову агресію РФ і широкомасштабне вторгнення в Україну за підтримки Білорусі, а також закликали союзників терміново посилити і ввести всеосяжні санкції проти РФ.

"У затвердженій комісією заяві міститься заклик і до інших країн висловити таке ж ставлення до Росії - прямо визнати її державою, що підтримує тероризм", - заявив голова Комісії Ріхард Колс.

Тепер резолюцію повинен прийняти Сейм на найближчому засіданні, яке можливо відбудеться 11 серпня.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ЄС визнати Росію державою-спонсором тероризму, тому що поведінка рашистів схожа на ІДІЛ.

У свою чергу Сенат США одноголосно підтримав резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її злочини в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

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