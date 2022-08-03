Також працівники авіакомпанії тепер можуть самостійно обирати собі зачіски на час роботи.

Латвійська авіакомпанія airBaltic першою серед авіаперевізників Європи запровадила нові демократичні правила зовнішнього вигляду для екіпажів літаків.

Про це пише avianews.com.

Зокрема, тепер пілоти та бортпровідники авіакомпанії мають можливість самостійно обирати зачіски, а також демонструвати татуювання та пірсинг під час роботи. Нові правила стосуються також наземного персоналу, який обслуговує пасажирів в терміналах.

"Ми суттєво полегшили правила, що дозволило нашим працівникам під час носіння форми показувати власну індивідуальність через татуювання, пірсинг або зачіски, якщо вони цього бажають", – пояснила новації віце-президент airBaltic з персоналу Аліна Аронберга.

До цього моменту правила вимагали, щоб персонал airBaltic мав стандартизовані зачіски, а татуювання та пірсинг мали бути на вкритих одежею ділянках тіла. Такі правила є стандартними серед авіакомпаній Європи, оскільки вигляд працівників є частиною їхнього іміджу.

Втім, ці вимоги закривали двері в авіацію для тих людей, які не відповідали критеріям. Щоб влаштуватися на роботу, вони мали прибрати татуювання або пірсинг з невкритих одежею ділянок тіла.

Нагадаємо, у 2021 році український лоукостер SkyUp презентував нову форму для стюардес, замінивши туфлі на зручні кросівки. Крім того, у жіночій формі обтислі спідниці замінили брючними костюмами з більш вільним спортивним кроєм.

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