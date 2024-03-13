Нововведення набуває чинності з 1 квітня 2024 року.

На тлі збільшення кількості випадків виявлення прихованих камер в орендованому житлі та скарг від гостей, популярна платформа з бронювання апартаментів Airbnb заборонила господарям використовувати камери відеоспостереження всередині приміщень, які вони здають туристам подобово.

Як ідеться в повідомленні на сайті Airbnb, платформа забороняє використання внутрішніх камер відеоспостереження в усьому світі, у такий спосіб скасовуючи чинний наразі дозвіл використовувати їх у місцях загального користування, як-от коридори та вітальні, за умови, що це зазначалося на сторінці оголошення перед бронюванням, їх добре видно та їх не розташовували в таких місцях, як спальні зони та ванні кімнати.

Крім заборони на використання внутрішніх камер, нова політика також міститиме повніші правила використання зовнішніх камер відеоспостереження та інших пристроїв, включно з датчиками шуму. Такі пристрої, як камери дверних дзвінків і монітори децибел шуму, як і раніше, будуть дозволені на Airbnb. Проте господарі повинні будуть повідомити гостю про наявність і розташування будь-яких зовнішніх камер перед бронюванням.

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Зовнішнім камерам також буде заборонено контролювати внутрішні приміщення об'єкта нерухомості, та їх не можна буде встановлювати на певних відкритих майданчиках, де потрібна підвищена конфіденційність, наприклад, у закритій душовій кабіні на відкритому повітрі або в сауні.

Господарі при цьому будуть зобов'язані повідомляти гостям про наявність моніторів децибел шуму, які оцінюють тільки рівень шуму, але не записують і не передають звуки або розмови. Встановлювати їх можна буде тільки в місцях загального користування.

Нововведення набуває чинності з 1 квітня 2024 року, тож у господарів нерухомості буде час на те, щоб привести свої помешкання у відповідність до нових вимог.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали міста Європи з найдешевшим і найдорожчим житлом на Airbnb.

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