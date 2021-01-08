Амстердам заборонить продаж легких наркотиків туристам, що приїжджають з інших країн.

Мер Амстердама Фемке Халсема запропонувала заборонити продаж марихуани іноземним туристам.

Про це йдеться в листі мера, направленому до міської ради, повідомляє видання nrc.nl.

"Критерій проживання" при продажу легких наркотиків застосовується на решті території Нідерландів з 2013 року, але Амстердаму тоді забезпечили виняткове становище.

Таким чином мер хоче "знизити привабливість Амстердама як місця перебування для туристів, які люблять легкі наркотики".

Всього в Амстердамі знаходяться 166 кафе, які пропонують марихуану. Хоча їх кількість з роками знижується, обороти закладів, які залишилися, ростуть, і це зростання багато в чому забезпечене іноземними туристами. Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення муніципалітету, для обслуговування місцевого ринку буде потрібно всього 68 кафе.

Халсема визнає, що заборона на продаж марихуани іноземним туристам, що курять, може спочатку призвести до незаконного обігу легких наркотиків на вулиці. Вона вважає, що заборону потрібно вводити з "розумним перехідним періодом", але поки невідомо, скільки вона триватиме.

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Туризм в Амстердамі

Відмова від легкого наркотуризму є частиною довгострокового проекту, спрямованого на те, щоб центр Амстердама знову став придатним для життя і позбувся незручностей масового туризму. Наприкінці минулого року Халсема також оголосила про план закрити частину вікон з повіями в кварталі червоних ліхтарів і перевести їх в «еротичний центр» за межами центру міста.

Влада Амстердама вже не вперше пропонує обмежити потік туристів, яких приваблює можливість купити легкі наркотики. Попередня подібна ініціатива висувалася в лютому 2020 року.

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Автор: Олег Давигора