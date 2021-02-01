Рейси здійснюватимуться щочетверга та щонеділі.

Грецька компанія Lumiwings з червня 2021 року запустить два нових рейси з Італії в Україну – Форлі - Одеса - Форлі, Перуджа - Одеса - Перуджа, повідомила прес-служба компанії TAL Aviation Group, яка представляє інтереси грецького авіаперевізника в Україні.

Читайте такожГрузія дозволити в'їзд усім, хто матиме щеплення від коронавірусу

Згідно з повідомленням, рейси здійснюватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі.

Що цьому передувало

Найбільший європейський лоукостер ірландська авіакомпанія Ryanair призупинила польоти по 70% маршрутів з Києва до кінця березня.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air у грудні 2020 року відновила рейси з Києва, Львова та Харкова до 10 європейських країн: Данії, Чехії, Австрії, Польщі, Португалії, Німеччини, Угорщини, Італії, Литви та Словаччини.

Довідка УНІАН

Lumiwings - грецька компанія, заснована у 2015 році. Раніше компанія виконувала рейси на замовлення інших авіаперевізників.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець