Туристичний сезон у Болгарії цьогоріч розпочнеться 1 травня.
Про це повідомила міністр туризму Болгарії Мар’яна Ніколова у Facebook.
Вона зазначила, що новий сезон розпочнеться з травня за умови дотримання всіх карантинних умов, а для туристів запровадять варіант із "зеленим коридором".
Завдяки "зеленому коридору" Болгарію зможуть відвідати:
- ті люди, які вже перехворіли коронавірусом і мають антитіла;
- вакциновані туристи;
- ті, хто має негативний ПЛР-тест на коронавірус.
"Від 1 травня Болгарія відкриє новий туристичний сезон за конкретними правилами і заходами в місцях для проживання та харчування. Будуть травневі свята, тому ми повинні забезпечити передбачуваність в роботі туристичної галузі. Ми теж чекаємо на великодні свята, наших гостей з сусідніх країн. З органами охорони здоров'я розроблені і узгоджені вимоги до в'їзду туристів до країни", - сказано у повідомленні.
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