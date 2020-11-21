Метою нововведення в разі, якщо воно доведе свою ефективність, є скорочення обов'язкового 14-денного карантину після прильоту до Великобританії з США в кілька разів.

British Airways і American Airlines з 25 листопада почнуть безкоштовне потрійне тестування пасажирів на коронавірус на рейсах через Атлантику.

Про це повідомляє Аvianews.com.

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Метою нововведення в разі, якщо воно доведе свою ефективність, є скорочення обов'язкового 14-денного карантину після прильоту до Великобританії з США в кілька разів.

На першому етапі медики будуть тестувати пасажирів-добровольців на рейсах British Airways з Нью-Йорка і Лос-Анджелеса в Лондон, а також рейсах American Airlines з Далласа в Лондон.

Перший тест добровольці повинні будуть здати за 72 години до вильоту з США. Другий аналіз у них візьмуть по прильоту до Лондона і видадуть тест-систему, яку необхідно буде використати через три дні вдома.

Авіакомпанії мають намір вивчити, який інтервал тестування є більш ефективним, і чи є достатнім одноразове або дворазове тестування для підтвердження того, що пасажир не хворий.

Пандемія COVID-19 значно скоротила провізні ємності між США і Великобританією. До кризи British Airways і American Airlines виконували тільки на маршруті Лондон-Нью-Йорк до 111 рейсів на тиждень. Тепер частоту скорочено до 14 польотів на тиждень.

Авіаперевізники розраховують, що тестування на коронавірус призведе до пом'якшення карантинних обмежень як у Великобританії, так і в США, що дозволить збільшити пасажиропотік між країнами.

Раніше Alitalia, Austrian Airlines і Lufthansa в якості ввели рейси, де перед вильотом тестували на COVID-19 всіх пасажирів.

Скасування штрафів

21 листопада 2020 року авіакомпанія Ryanair тимчасово скасувала штрафи за зміну для нових бронювань. Згідно з оприлюдненими правилами, новий рейс можна вибрати на дати до 30 вересня 2021 року включно.

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Автор: УНІАН