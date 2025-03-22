У компанії сподіваються, що цей приклад стримає подальшу деструктивну поведінку на рейсах Ryanair.

Авіакомпанія Ryanair ініціювала кримінальне провадження проти пасажира, який видавав себе за дипломата ООН і словесно ображав членів екіпажу під час рейсу до Іспанії, пише The Independent.

Інцидент стався 17 січня на борту рейсу Ryanair FR2001, що прямував із Лансароте (Канарські острови) до Сантьяго-де-Компостела. Після посадки в літак чоловік, який представився дипломатом ООН і заявив про наявність у нього "дипломатичного імунітету", намагався зайняти місце, яке йому не було призначене.

Коли члени екіпажу попросили пред'явити посадковий талон, він почав поводитися агресивно та висловлювати словесні образи. Врешті-решт, поліцейські Guardia Civil змусили його залишити борт.

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Ірландський лоукостер повідомив згодом, що через "неприйнятну поведінку" пасажира виліт затримався на 40 хвилин, спричинивши "непотрібні перешкоди" для 137 пасажирів.

Минуло трохи більше двох місяців після інциденту, і Ryanair вирішила ініціювати приватне кримінальне розслідування через іспанську судову систему, звинувативши пасажира у зриві рейсу.

Авіакомпанія підкреслила, що дотримується політики абсолютної нетерпимості до неправомірної поведінки на борту, а подання позову є частиною її серйозних заходів щодо запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Представник Ryanair заявив:

"Неприйнятно, щоб пасажири, багато з яких перебувають у сімейній відпустці, страждали від непотрібної затримки через некеровану поведінку одного пасажира Проте це, на жаль, трапилося з пасажирами цього рейсу з Лансароте до Сантьяго в січні, під час якого неприємний пасажир спричинив затримку вильоту через свою неправильну поведінку. Проти цього пасажира ми порушили приватне кримінальне переслідування, за яким суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 12 місяців або штраф у розмірі від 6 до 18 місяців зарплати".

У компанії сподіваються, що цей приклад стримає подальшу деструктивну поведінку на рейсах Ryanair, щоб пасажири та екіпаж могли подорожувати в комфортній та шанобливій обстановці.

Авіакомпанія рідко вдається до судових заходів проти пасажирів, проте цей випадок став винятком через значні незручності для рейсу та інших мандрівників.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ryanair оштрафував пасажирку на 60 євро за пляшку води, прикріплену із зовнішнього боку рюкзака.

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