Пасажирці довелося відкласти в'язання до приземлення.

Серед користувачів TikTok розгорілася дискусія щодо вимоги стюардеси до пасажирки прибрати в'язальні спиці під час перельоту. Про це повідомляє Independent.

Пасажирка на ім'я Бріттані поділилася в соціальній мережі відео, розповівши про ситуацію. Бортпровідниця, побачивши, що жінка дістала спиці та клубок із нитками, сказала їй, що вона не зможе в'язати на борту літака.

"Стюардеса сказала мені прибрати в'язання, попередньо порадивши "подумати, чи дійсно я захочу тримати спиці в руках, якщо виникне надзвичайна ситуація", - розповіла Бріттані.

У короткому відео тіктокерка показала свій рюкзак, що стояв на підлозі перед її сидінням із нитками та спицями.

"Це був мій перший досвід, я сподівалася закінчити в'язати шкарпетку під час перельоту, але, думаю, доведеться почекати", - підписала вона.

Користувачі в коментарях почали ставити запитання, чому Бріттані попросили прибрати в'язальні спиці. Багато хто почав перераховувати інші потенційно небезпечні предмети на борту літака.

"За цією логікою ні в кого не повинно бути нічого в руках під час надзвичайної ситуації", - обурився один із коментаторів.

Ще один користувач заявив, що бортпровідники подають гарячі напої та їжу, які потрібно тримати на таці, що "становить загрозу навіть без надзвичайної ситуації".

Також у мережі зазначили, що політика Адміністрації транспортної безпеки США (TSA) не забороняє в'язальні спиці на борту літака:

"Я б сказав їй, що якщо немає правила, яке забороняє мені в'язати, то я продовжу це робити. Очевидно, що у TSA з цим не було проблем".

Брітанні відповіла коментаторам, що в'язальні спиці дійсно дозволено проносити на борт літака, але пасажирка вирішила утриматися від скандалу. Проте вона додала, що їй не сподобався "поблажливий підхід" стюардеси.

Журналісти зазначили, що деякі авіакомпанії мають свої правила щодо гострих предметів, але вони значною мірою ґрунтуються на вимогах TSA.

"Усі гострі предмети в зареєстрованому багажі мають бути надійно упаковані або захищені, щоб не допустити травмування вантажників та інспекторів багажу", - йдеться на сайті TSA.

Що не можна проносити на борт

Як писав УНІАН, існує п'ять помилок із ручною поклажею, через які можуть не пустити на борт літака.

Провозити можна готівку, кредитні картки, папери та документи, планшет, ноутбук, смартфон, фототехніку, ювелірні вироби та інші дорогоцінності, крихкі та цінні предмети. Також із собою можна взяти певні ліки.

Проте існує список предметів, які не можна брати в ручну поклажу. Серед іншого, йдеться про зброю, пилочки та інші предмети, які можуть становити небезпеку.

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