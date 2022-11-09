"Мармароський експрес" на кордоні між Україною та Румунією планують запустити вже на початку грудня 2022 року.

"Укрзалізниця" 8 листопада 2022 року здійснила перший пробний заїзд на відновленій ділянці "Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй", таким чином, ще більше наблизивши відновлення залізничного сполучення між Україною та Румунією.

Як йдеться в повідомленні прес-служби компанії, "Мармароський експрес" на кордоні між Україною та Румунією планують запустити вже на початку грудня 2022 року. Маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3.

Зазначається, що чистий час у дорозі (без урахування митних процедур) від Рахова, що перетвориться на ще один транспортний хаб Закарпаття, до румунської Валі-Вішеулуй складатиме близько 40 хвилин. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці.

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"Укрзалізниця" планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR: від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест, йдеться в повідомленні.

Залізничне сполучення між Україною та Румунією

Наразі Україна не має прямого залізничного сполучення з Румунією, тож потрапити до сусідньої країни українці можуть або автотранспортом, або пішки, або через Угорщину. Останній варіант є відносно надійним, однак доволі довгим та з кільком нюансами.

Наприкінці жовтня 2022 року стало відомо, що в Україні планують запустити поїзд, який курсуватиме з Ужгорода до Івано-Франківська транзитом через територію Румунії.

Крім того, Україна почала відновлювати пасажирське залізнечне сполучення з сусідньою Молдовою. Зокрема, 5 листопада, вперше за 24 роки, відновилося обслуговування поїздів на міжнарожному перегоні "Київ – Кишинів", сполучивши прямим рейсом столиці Молдови та України.

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