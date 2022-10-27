Румунська сторона обіцяє завершити роботи до кінця поточного року.

В Україні планують запустити поїзд, який курсуватиме з Ужгорода до Івано-Франківська транзитом через територію Румунії.

Про це заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, повідомляє ЗакарпатПост.

Залізничний маршрут з Ужгорода до Івано-Франківська пролягатиме через такі пункти: Ужгород - Тересва - міжнародний залізничний пункт пропуску "Тересва - Кимпулунг ла Тиса" - міжнародний залізничний пункт пропуску "Ділове - Валя Вишеулуй" - Берлибаш - Рахів - Івано-Франківськ.

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"Йдеться про транзитний транспортний коридор через територію Румунії по широкій колії без пересадок. Відкриття цього сполучення орієнтоване на проїзд у міжнародному сполученні (тільки за біометричними закордонними паспортами)", - уточнив Микита.

Для втілення таких планів ще необхідно відремонтувати 17 км залізничної колії на кордоні.

"Також окремого обсягу робіт та часу потребують два мости на маршруті на території Румунії. Для слідування вже готові дизель-поїзди, які очікують на введення у відповідні маршрути", - йдеться у повідомленні голови ОВА Закарпаття.

Румунська сторона обіцяє завершити роботи до кінця поточного року.

Сполучення з Румунією:

Раніше між Румунією та Україною курсував поїзд далекого прямування "Київ – Бухарест", втім, наразі він скасований.

Електричок між Румунією та Україною не існує, хоч, згідно з даними на сайті Держприкордонслужби України, можливості для перетину українсько-румунського кордону залізницею є аж в чотирьох пунктах пропуску.

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