Маршрут наразі обслуговує знаменитий "Потяг до перемоги", запущений наприкінці серпня 2022 року.

Після 24-річної перерви, 6 листопада 2022 року відновилося обслуговування поїздів на міжнародному перегоні "Кишинів – Київ", таким чином, сполучивши прямим рейсом столиці Молдови та України. Перший рейс з Києва до Кишиніва відбувся 5 листопада.

Як йдеться в повідомленні прес-служби молдавських залізниць у Facebook, залізничну лінію "Кишинів – Київ" зупинили 2 жовтня 1998 року. За словами директора компанії Олега Тофілата, перезапуск поїзду "Кишинів – Київ" є важливою регіональною віхою взаємозв'язку: "Цей потяг запропонує хороше сполучення до аеропорту, ми маємо намір спростити логістику до аеропорту... У нас великі плани щодо розвитку пасажирських перевезень – безпечного та комфортного транспорту. Ми живемо в часи, коли ми можемо досягти речей, які рік тому здавалися неможливими. Впевнений, що після перемоги наших братів в Україні, ми відновимо сполучення до Одеси та інших міст".

Водночас посол України в Молдові Марко Шевченко заявив, що цей поїзд забезпечить доступ громадян України до Європи: "Цей поїзд з важливою символікою. Це – "Потяг до перемоги", кожен вагон якого представляє тимчасово окупований регіон. Один присвячений Харківщині, яка вже звільнена, і я впевнений, що він дійсно стане потягом перемоги. Це також символ нашого партнерства, ми раді, що ви з нами".

Відео дня

Нагадаємо, "Потяг до перемоги", у складі якого курсують 7 пасажирських вагонів з розписами, присвяченими тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам, вперше запустили 23 серпня 2022 року. Тоді він курсував за маршрутом "Київ – Ужгород", а пізніше "Запоріжжя – Львів". Поїзд періодично перенаправляють на інші рейси – тепер прийшла черга маршруту "Київ – Кишинів".

Як курсує поїзд "Київ – Кишинів"

Поїзд №351 К сполученням "Київ-Пасажирський – Кишинев" вирушає з української столиці по непарних числах о 17:02, а прибуває до столиці Молдови о 10:38 наступного дня. В дорозі поїзд проводить 17,5 годин. Назад поїзд №351 Л вирушає з Кишиніва по парних числах о 17:45, а прибуває до Києва об 11:48. В дорозі поїзд проводить 18 годин.

Поїзд робить проміжні зупинки на станціях Козятин-1, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжани, Вендичани та Могилів-Подільський з українського боку, а також Велчінец, Окниця, Белць-Ораш та Унгень з молдавського.

У складі поїзд є купейні вагони, квитки в яких коштують від 2351,64 гривень, та плацкартні вагони за ціною від 1688,72 гривень за місце.

Квитки можна придбати на сайті "Укрзалізниці" та в її офіційному застосунку, а також на сайті "Молдавської залізниці".

Вас також можуть зацікавити новини: